(Моор) Мария Фридриховна
Место рождения
Дата рождения19.10.1912
Дата смерти19.01.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1912
Отец: Моор Фридрих Егорович
Мать: Мария Ивановна
с. Бауэр (Bauer), Сосновская волость
Бракосочетание
20.05.1936
г. Бальцер Городское бюро ЗАГС №91
Рождение ребёнка
22.01.1938
Дочь: Нина Генриховна
Отец ребёнка: Гельвих Генрих Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1941
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Гельвих Генрих Яковлевич
Рождение ребёнка
02.05.1945
Дочь: Роза Генриховна
Отец ребёнка: Гельвих Генрих Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
АССР немцев Поволжья, Бальцерский к-н, с.Моор
Смерть
19.01.2003