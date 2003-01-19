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(Моор) Мария Фридриховна

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Место рождения

Карамышевка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.10.1912

Дата смерти

19.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1912

Отец: Моор Фридрих Егорович

Мать: Мария Ивановна

Карамышевка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
с. Бауэр (Bauer), Сосновская волость
Бракосочетание
20.05.1936

Муж: Гельвих Генрих Яковлевич

г. Бальцер Городское бюро ЗАГС №91
Рождение ребёнка
22.01.1938

Дочь: Нина Генриховна

Отец ребёнка: Гельвих Генрих Яковлевич

Рождение ребёнка
01.04.1941

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Гельвих Генрих Яковлевич

Рождение ребёнка
02.05.1945

Дочь: Роза Генриховна

Отец ребёнка: Гельвих Генрих Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Ключи, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
АССР немцев Поволжья, Бальцерский к-н, с.Моор
Смерть
19.01.2003
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