Алхасова Саламат Гаджиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алхасов Гаджи Магомедович
Мать: Суйдух
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карим
Отец ребёнка: Алиев Казимбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нюрислам
Отец ребёнка: Алиев Казимбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джамина
Отец ребёнка: Алиев Казимбек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алиев Казимбек