Алхасова Саламат Гаджиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлхасова Саламат Гаджиевна

Алхасова Саламат Гаджиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алхасов Гаджи Магомедович

Мать: Суйдух

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карим

Отец ребёнка: Алиев Казимбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нюрислам

Отец ребёнка: Алиев Казимбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джамина

Отец ребёнка: Алиев Казимбек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Казимбек

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