Шукбарова Зинаида Майловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шукбарова Зинаида Майловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1940

Дата смерти

05.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шукбаров Дамир Жумабекович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шукбаров Юсуп

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шукбаров Юсуп Жумабекович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.01.1970

Дочь: Джакупова Райхан Жумабековна

Отец ребёнка: Шукбаров Жумабек

Смерть
05.04.2021

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