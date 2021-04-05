Шукбарова Зинаида Майловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1940
Дата смерти05.04.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шукбаров Дамир Жумабекович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шукбаров Юсуп
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шукбаров Юсуп Жумабекович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.01.1970
Дочь: Джакупова Райхан Жумабековна
Отец ребёнка: Шукбаров Жумабек
Смерть
05.04.2021