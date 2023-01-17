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Карелин Лев Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

15.10.1939

Дата смерти

01.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1939

Отец: Карелин Алексей Ильич

Мать: Карелина Зоя Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
24.12.1960

Жена: Карелина Миля Илларионовна

Рождение ребёнка
22.08.1961

Сын: Карелин Сергей Львович

Мать ребёнка: Карелина Миля Илларионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1961

Дочь: Боброва Ольга Львовна

Мать ребёнка: Карелина Миля Илларионовна

Смерть
01.04.1982
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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