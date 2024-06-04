Круглова (Куклина) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1913
Дата смерти25.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Круглов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Около 05.08.1939
Дочь: Воронова (Круглова) Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Круглов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
14.06.1941
Отец ребёнка: Круглов Сергей Павлович
Развод
16.08.1966
Смерть
25.08.1992