Круглова (Куклина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Куклина) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1913

Дата смерти

25.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1913

Отец: Куклин Александр Васильевич

Мать: Куклина (Ободова) Софья Капитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матасов Александр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Сергей Павлович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круглов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Около 05.08.1939

Дочь: Воронова (Круглова) Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Круглов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
14.06.1941

Сын: Круглов Феликс Сергеевич

Отец ребёнка: Круглов Сергей Павлович

Развод
16.08.1966

Муж: Матасов Александр Борисович

Смерть
25.08.1992

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