Капылова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1797 и 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1815 и 1816
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1823 или 1824
Сын: Капылов Терентий Патапович
Отец ребёнка: Капылов Патап Нестерович
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Дочь: Марина Патаповна
Отец ребёнка: Капылов Патап Нестерович
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1829 или 1830
Дочь: Авдотья Патаповна
Отец ребёнка: Капылов Патап Нестерович
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1831 или 1832
Отец ребёнка: Капылов Патап Нестерович
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно