Капылова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапылова Прасковья

Капылова Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1797 и 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 или 1800 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1815 и 1816

Муж: Капылов Патап Нестерович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1823 или 1824

Сын: Капылов Терентий Патапович

Отец ребёнка: Капылов Патап Нестерович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1826 или 1827

Дочь: Марина Патаповна

Отец ребёнка: Капылов Патап Нестерович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1829 или 1830

Дочь: Авдотья Патаповна

Отец ребёнка: Капылов Патап Нестерович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1831 или 1832

Сын: Капылов Ефим Патапович

Отец ребёнка: Капылов Патап Нестерович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close