Марфа Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Яков Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Федор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Усова, Богородский уезд, Московская губерния
Смерть
Неизвестно
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