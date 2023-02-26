Марфа Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Яков Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Федор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Смерть
Неизвестно