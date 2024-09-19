Пухов Герасим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Пухов Василий
Мать: Пухова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пухова Дарья
Рождение ребёнка
1716
Сын: Пухов Гавриил Герасимович
Мать ребёнка: Пухова Дарья
Пухова, Курганский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Пухова Дарья
Смерть
Неизвестно