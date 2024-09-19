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Пухов Герасим Васильевич

Место рождения

Усть-Суерское, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Пухов Василий

Мать: Пухова Дарья

Усть-Суерское, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова Дарья

Рождение ребёнка
1716

Сын: Пухов Гавриил Герасимович

Мать ребёнка: Пухова Дарья

Пухова, Курганский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Пухов Степан Герасимович

Мать ребёнка: Пухова Дарья

Смерть
Неизвестно

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