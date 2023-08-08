Кузук (Кузуанаин) Велю Стоянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузук (Кузуанаин) Велю Стоянов

Кузук (Кузуанаин) Велю Стоянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кузук Стоян Тониов

Мать: Кузук Дена

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кузук Стефан Велиов

Мать ребёнка: Кузук Мария Радкова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кузук Ивана Вельова

Мать ребёнка: Кузук Мария Радкова

Рождение ребёнка
20.05.1858

Сын: Кузук Радко Велиов

Мать ребёнка: Кузук Мария Радкова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузук Мария Радкова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close