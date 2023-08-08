Кузук (Кузуанаин) Велю Стоянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Кузук Стоян Тониов
Мать: Кузук Дена
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кузук Стефан Велиов
Мать ребёнка: Кузук Мария Радкова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кузук Ивана Вельова
Мать ребёнка: Кузук Мария Радкова
Рождение ребёнка
20.05.1858
Сын: Кузук Радко Велиов
Мать ребёнка: Кузук Мария Радкова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузук Мария Радкова
Смерть
Неизвестно