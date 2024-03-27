Кабенко (Яценко) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Яценко Харлампий
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кобенко Леонид Александрович
Отец ребёнка: Кабенко Александр Евдокимович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Гордеева Лариса
Отец ребёнка: Кабенко Александр Евдокимович
Рождение ребёнка
27.09.1950
Сын: Кабенко Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Кабенко Александр Евдокимович
Смерть
1994