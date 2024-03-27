Кабенко (Яценко) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабенко (Яценко) Наталья

Кабенко (Яценко) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Яценко Харлампий

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кобенко Леонид Александрович

Отец ребёнка: Кабенко Александр Евдокимович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Гордеева Лариса

Отец ребёнка: Кабенко Александр Евдокимович

Рождение ребёнка
27.09.1950

Сын: Кабенко Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Кабенко Александр Евдокимович

Смерть
1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close