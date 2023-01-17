Поляков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Павел

Поляков Павел

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1913

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Полякова Степанида

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.02.1922

Сын: Поляков Павел

Мать ребёнка: Полякова Степанида

с.Старая Федоровка, Лем-Майданская волость, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Степанида

Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close