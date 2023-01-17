Поляков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поляков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1913
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Полякова Степанида
Рождение ребёнка
20.02.1922
Сын: Поляков Павел
Мать ребёнка: Полякова Степанида
с.Старая Федоровка, Лем-Майданская волость, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Степанида
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно