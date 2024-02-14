Хенох Лев Григорьевич
Место рожденияг. Нижнеудинск
Дата рождения1920
Дата смерти04.03.1943
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Смерть
04.03.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Хенох Лев Григорьевич мл. лейтенант Дата рождения __.__.1920 Место рождения г. Нижнеудинск Посмотреть на карте Дата и место призыва Иркутский РВК, Иркутская обл., Иркутский р-н Последнее место службы 193 сд Дата выбытия 04.03.1943 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Курская обл., Дмитровский р-н, Алешенский с/с, д. Алешинка