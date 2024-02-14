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Хенох Лев Григорьевич

Место рождения

г. Нижнеудинск

Дата рождения

1920

Дата смерти

04.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Хенох Грирогий (Гирш) Львович

Мать: Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна

Смерть
04.03.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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