Макаревич Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1852
Сын: Макаревич Максим Иванович
Отец ребёнка: Макаревич Иван Мартинович
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
19.06.1857
Отец ребёнка: Макаревич Иван Мартинович
г. Пинск, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно