Макаревич Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаревич Мария Ивановна

Макаревич Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1852

Сын: Макаревич Максим Иванович

Отец ребёнка: Макаревич Иван Мартинович

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
19.06.1857

Сын: Макаревич Макар Иванович

Отец ребёнка: Макаревич Иван Мартинович

г. Пинск, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаревич Иван Мартинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close