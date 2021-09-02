Ильина (Муценик) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Муценик) Людмила

Место рождения

д. Борзуновка

Дата рождения

11.11.1955

Дата смерти

02.09.2021

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1934 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1955

Отец: Муценик Александр

Мать: Муценик (Антонова) Надежда

Бракосочетание
13.?.1978

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.09.2021

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