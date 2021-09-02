Ильина (Муценик) Людмила
Место рожденияд. Борзуновка
Дата рождения11.11.1955
Дата смерти02.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1955
Отец: Муценик Александр
Бракосочетание
13.?.1978
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.09.2021