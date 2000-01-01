Гагарин Юрий
Место рожденияКлушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область, СССР
Дата рождения09.03.1934
Дата смерти27.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934
Отец: Гагарин Алексей Иванович
Мать: Гагарина Анна Тимофеевна
Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область, СССР
Смерть
27.03.1968
возле села Новосёлово, Киржачский район, Владимирская область, СССР
Причина смерти: Авиакатастрофа
Похороны
Неизвестно
Кремлёвская стена