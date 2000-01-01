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Гагарин Юрий

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Место рождения

Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область, СССР

Дата рождения

09.03.1934

Дата смерти

27.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934

Отец: Гагарин Алексей Иванович

Мать: Гагарина Анна Тимофеевна

Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область, СССР
Смерть
27.03.1968
возле села Новосёлово, Киржачский район, Владимирская область, СССР
Причина смерти: Авиакатастрофа
Похороны
Неизвестно
Кремлёвская стена
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