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(Малышева) Агрофена Ефимовна
(Малышева) Агрофена Ефимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено ?.05.1815
Пол
Женский
Отец
Малышев Ефим Яковлевич
1788 г.р.
Мать
(Малышева) Татьяна
Вычислено 1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Вычислено ?.05.1815
Отец:
Малышев Ефим Яковлевич
Мать:
Татьяна
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