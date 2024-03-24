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Бутаков Александр Иванович

Место рождения

Аносово, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутаков Иван Неизвесно

Мать: Бутакова Неизвесно Неизвесно

Аносово, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова Люся Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Аносово, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова Валентина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Аносово, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова Любовь Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Аносово, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Казимир Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Аносово, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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