Щепин Михаил
Место рожденияКотельнич
Дата рождения01.01.1920
Дата смерти27.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1920
Отец: Щепин Иван
Мать: Щепина Феклиния
Восстановленное свидетельство о рождении: актовая запись №814В от 20 июля 1937 года. Код. 4300013. (понадобится, если будет нужно сделать официальную справку).
Образование
С ?.09.1928 по ?.07.1938
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Среднее
Образование
С 1938 по 1942
Пермь, Пермский, Пермский край
Высшее
Бракосочетание
01.03.1946
Жена: Щепина (Баталина) Анна
Рождение ребёнка
12.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щепина (Баталина) Анна
Рождение ребёнка
07.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щепина (Баталина) Анна
Смерть
27.11.1983
Кишинёв, Муниципий Кишинёв