Щепин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩепин Михаил

Щепин Михаил

avatar

Место рождения

Котельнич

Дата рождения

01.01.1920

Дата смерти

27.11.1983

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1920

Отец: Щепин Иван

Мать: Щепина Феклиния

Восстановленное свидетельство о рождении: актовая запись №814В от 20 июля 1937 года. Код. 4300013. (понадобится, если будет нужно сделать официальную справку).
Образование
С ?.09.1928 по ?.07.1938
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Среднее
Образование
С 1938 по 1942
Пермь, Пермский, Пермский край
Высшее
Бракосочетание
01.03.1946

Жена: Щепина (Баталина) Анна

Рождение ребёнка
12.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щепина (Баталина) Анна

Рождение ребёнка
07.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щепина (Баталина) Анна

Смерть
27.11.1983
Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Мы используем куки для улучшения работы сайта.