Тухбатулин Юнус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухбатулин Юнус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Бульдозерист угольного разреза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.12.2012

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