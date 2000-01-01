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Буторин Георгий Иванович
Буторин Георгий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Не указана
Дата смерти
Не указана
Пол
Мужской
Отец
Буторин Иван Романович
Мать
Белокопытова Евдокия Ильинична
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец:
Буторин Иван Романович
Мать:
Белокопытова Евдокия Ильинична
Смерть
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