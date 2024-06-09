Пухаева Ульяна Ясоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бестаев Алан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пухаева Дана Алановна
Отец ребёнка: Бестаев Алан Иванович