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Дунаев Матвей Иванов

Место рождения

дер. Кулиги

Дата рождения

1732

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Сын: Дунаев Иван Матвеев (Матвеевич)

Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Дунаев Тимофей больший Матвеев

Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Дунаев) Наталья Тимофеева

Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дунаев Федор Матвеев

Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дунаев Тимофей (меньший) Матвеев

Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Дунаев) Анисья Матвеева

Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна

Работа или профессия
1808
При переезде в Москву в 1808 году записался как экономический крестьянин
Место жительства
1808
После переезда с семьей из дер. Кулик (Кулиги) Ярославской губернии Углицкого уезда Улейминской волости поселился в Рогожской части Москвы на собственном дворе
Место жительства
20.01.1808
Переезд с семьей и братьями в Москву 20 января 1808г из дер. Куликъ (Кулики) Ярославской губернии Углицкого уезда Улейминской волости
Смерть
1808

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