Дунаев Матвей Иванов
Место рождениядер. Кулиги
Дата рождения1732
Дата смерти1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Сын: Дунаев Иван Матвеев (Матвеевич)
Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Дунаев Тимофей больший Матвеев
Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Дунаев) Наталья Тимофеева
Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дунаев Федор Матвеев
Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дунаев Тимофей (меньший) Матвеев
Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Дунаев) Анисья Матвеева
Мать ребёнка: Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна
Работа или профессия
1808
При переезде в Москву в 1808 году записался как экономический крестьянин
Место жительства
1808
После переезда с семьей из дер. Кулик (Кулиги) Ярославской губернии Углицкого уезда Улейминской волости поселился в Рогожской части Москвы на собственном дворе
Место жительства
20.01.1808
Переезд с семьей и братьями в Москву 20 января 1808г из дер. Куликъ (Кулики) Ярославской губернии Углицкого уезда Улейминской волости
Смерть
1808