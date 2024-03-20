Рубанова (Кудрина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Кудрина) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрин Вячеслав Владимирович

Мать: Кудрина Ольга Витальевна

Рождение ребёнка
18.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Станислав Евгеньевич

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
03.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Станислав Евгеньевич

Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Станислав Евгеньевич

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