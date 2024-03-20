Рубанова (Кудрина) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубанов Станислав Евгеньевич
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
03.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубанов Станислав Евгеньевич
Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно