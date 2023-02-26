Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
Смерть
Неизвестно