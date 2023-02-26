Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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