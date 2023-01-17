Силаев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаев Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Между 20.05.1942 и 31.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1940

Дочь: Литвиненко Нина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Петергоф, Петергофский уезд
Смерть
Между 20.05.1942 и 31.05.1942
Греково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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