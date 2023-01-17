Силаев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиМежду 20.05.1942 и 31.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1940
Дочь: Литвиненко Нина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Петергоф, Петергофский уезд
Смерть
Между 20.05.1942 и 31.05.1942
Греково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область