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Костюченко Елена Васильевна
Костюченко Елена Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.09.1976
Пол
Женский
Отец
Московкин Василий Николаевич
1956 г.р.
Мать
Иванова (Колченко) Валентина Васильевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1976
Отец:
Московкин Василий Николаевич
Мать:
Иванова Валентина Васильевна
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