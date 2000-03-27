Костюченко Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1976

Отец: Московкин Василий Николаевич

Мать: Иванова Валентина Васильевна

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