Соловьёв Иван Александрович
Место рожденияд. Климовщина, Кичменгско-Городецкий р-н, Вологодская обл.
Дата рождения26.01.1907
Дата смерти13.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Климовщина, Кичменгско-Городецкий р-н, Вологодская обл.
Смерть
13.10.1976
д. Климовщина, Кичменгско-Городецкий р-н, Вологодская обл.