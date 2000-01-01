Соловьёв Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Иван Александрович

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Место рождения

д. Климовщина, Кичменгско-Городецкий р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

26.01.1907

Дата смерти

13.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Климовщина, Кичменгско-Городецкий р-н, Вологодская обл.
Смерть
13.10.1976
д. Климовщина, Кичменгско-Городецкий р-н, Вологодская обл.
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