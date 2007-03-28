Ахматдинов Султангали Курбангалиевич
Место рожденияд.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Дата рождения14.02.1950
Дата смерти28.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1950
д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
26.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
29.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
14.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.03.2007
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ