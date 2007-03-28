Ахматдинов Султангали Курбангалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахматдинов Султангали Курбангалиевич

Место рождения

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР

Дата рождения

14.02.1950

Дата смерти

28.03.2007

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1950

Отец: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович

Мать: Ахметдинова Габида Хасановна

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
26.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
29.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
14.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.03.2007
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ
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