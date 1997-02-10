Рыжих Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти10.02.1997
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Рыжих Василий Сергеевич ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витько Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сапрунов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
12.02.1929
Дочь: Сапрунова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Сапрунов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
?.10.1943
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.02.1997