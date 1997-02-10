Рыжих Пелагея Васильевна 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРыжих Пелагея Васильевна

Рыжих Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

10.02.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Рыжих Василий Сергеевич ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витько Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сапрунов Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
12.02.1929

Дочь: Сапрунова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Сапрунов Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
?.10.1943

Сын: Сапрунов Михаил Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.02.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.