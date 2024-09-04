Лихоносов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихоносов Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихоносова (Брыкса) Маруся

Рождение ребёнка
13.09.1949

Дочь: Чукавина (Лихоносова) Антонина Антоновна

Мать ребёнка: Лихоносова (Брыкса) Маруся

Смерть
1975
Богатиха, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

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