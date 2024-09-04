Лихоносов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1949
Дочь: Чукавина (Лихоносова) Антонина Антоновна
Мать ребёнка: Лихоносова (Брыкса) Маруся
Смерть
1975
Богатиха, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область