Отяковская Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Отяковский Григорий Дорофеевич
Отец ребёнка: Отяковский Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Отяковский Анисим Дорофеевч
Отец ребёнка: Отяковский Дорофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно