Отяковская Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Отяковский Григорий Дорофеевич

Отец ребёнка: Отяковский Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Отяковский Анисим Дорофеевч

Отец ребёнка: Отяковский Дорофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отяковский Дорофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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