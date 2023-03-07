Колупаева Ирина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Ирина Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Колупаев Аристарх Филиппов

Отец ребёнка: Колупаев Филипп Сидоров

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Колупаев Павел Филиппов

Отец ребёнка: Колупаев Филипп Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Колупаев Парамон Филиппов

Отец ребёнка: Колупаев Филипп Сидоров

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Фекла Филиппова

Отец ребёнка: Колупаев Филипп Сидоров

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Колупаев Анкидин Филиппов

Отец ребёнка: Колупаев Филипп Сидоров

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Филипп Сидоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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