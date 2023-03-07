Колупаева Ирина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Колупаев Аристарх Филиппов
Отец ребёнка: Колупаев Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Колупаев Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Колупаев Парамон Филиппов
Отец ребёнка: Колупаев Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Фекла Филиппова
Отец ребёнка: Колупаев Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Колупаев Анкидин Филиппов
Отец ребёнка: Колупаев Филипп Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834