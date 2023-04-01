Истомин Фирст Иустинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Фирст Иустинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1910
ГАСО ф6 о17 22 января 1910 жених: Сокольского села крестьянин Павел Дмитриев Порядин, православный, первым браком, 20 лет невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь Ирина Димитриева Федякова, пра... Показать все
Смерть
Неизвестно
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