Истомин Фирст Иустинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1910
ГАСО ф6 о17 22 января 1910 жених: Сокольского села крестьянин Павел Дмитриев Порядин, православный, первым браком, 20 лет невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь Ирина Димитриева Федякова, пра... Показать все
Смерть
Неизвестно