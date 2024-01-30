Jerv Märt
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1870
Дата смерти09.08.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1902
Дочь: Jerv (Jerw) Julie
Мать ребёнка: Jerw (Ungerson) Leena
Рождение ребёнка
1909
Сын: Jerw Elmar
Мать ребёнка: Jerw (Ungerson) Leena
Рождение ребёнка
11.12.1911
Дочь: Jerv (Jerw) Endla
Мать ребёнка: Jerw (Ungerson) Leena
Смерть
09.08.1927