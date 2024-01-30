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Jerv Märt

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1870

Дата смерти

09.08.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1902

Дочь: Jerv (Jerw) Julie

Мать ребёнка: Jerw (Ungerson) Leena

Рождение ребёнка
1909

Сын: Jerw Elmar

Мать ребёнка: Jerw (Ungerson) Leena

Рождение ребёнка
11.12.1911

Дочь: Jerv (Jerw) Endla

Мать ребёнка: Jerw (Ungerson) Leena

Смерть
09.08.1927

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