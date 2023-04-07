Анфимова (Терешонок) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти?.08.1985
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Терешонок Василий
Рождение ребёнка
23.07.1960
Дочь: Дудина Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.08.1985