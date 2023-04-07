Анфимова (Терешонок) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфимова (Терешонок) Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

?.08.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Терешонок Василий

Мать: Терешонок Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.07.1960

Дочь: Дудина Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.1985
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