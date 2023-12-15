Набатова Аграфена Осиповна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Набатов Козма Родионович
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1749
Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
350-2-1636-669об
Смерть
Неизвестно