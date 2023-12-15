Набатова Аграфена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНабатова Аграфена Осиповна

Набатова Аграфена Осиповна

Место рождения

Копосово, Сормовский район, Нижегородская губерния

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Копосово, Сормовский район, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набатов Козма Родионович

350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1745

Сын: Набатов Никифор Козьмич

Отец ребёнка: Набатов Козма Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1749
Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
350-2-1636-669об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.