Буряк (Величко) Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1898 ст.
Дочь: Полегенько Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Буряк Василий Евдокимович
Ярославка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно