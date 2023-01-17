Буряк (Величко) Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буряк (Величко) Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1898 ст.

Дочь: Полегенько Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Буряк Василий Евдокимович

Ярославка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буряк Василий Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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