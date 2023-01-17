Весновский Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения11.02.1873
Дата смерти24.11.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873
Место жительства
По 1888
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1888
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1893
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1893 по 1897
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1897 по 1899
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1906 по 1909
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1909
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1912 по 1933
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
24.11.1933