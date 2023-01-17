Весновский Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Весновский Виктор Александрович

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Место рождения

Ануфриевское, Ануфриевская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

11.02.1873

Дата смерти

24.11.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Ануфриевское, Ануфриевская волость, Кологривский уезд
Место жительства
С 1873
Ануфриевское, Ануфриевская волость, Кологривский уезд
Место жительства
По 1888
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1888
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1893
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1893 по 1897
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1897 по 1899
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1906 по 1909
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1909
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1912 по 1933
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
24.11.1933
Пермь, Пермский, Пермский край
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