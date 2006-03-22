Ахметов Шамиль Галиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Шамиль Галиевич

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Место рождения

г.Казань

Дата рождения

19.06.1965

Дата смерти

22.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1965

Отец: Ахметов Галий (Gali)

Мать: Ахметова (akchmetova) Хануза Ахунзяновна

г.Казань
Паспорт 19-КБ 727005 выдан 05.02.2000 УВД Советского р-на гор.Казани
Бракосочетание
14.02.1986

Жена: Ахметова Ильмира Ибрагимовна

г.Казань
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Смерть
22.03.2006
г.Казань
Причина смерти: Острое нарушение микрогемоциркуляции в миокарде
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