Ахметов Шамиль Галиевич
Место рожденияг.Казань
Дата рождения19.06.1965
Дата смерти22.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1965
г.Казань
Паспорт 19-КБ 727005 выдан 05.02.2000 УВД Советского р-на гор.Казани
Бракосочетание
14.02.1986
г.Казань
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Смерть
22.03.2006
г.Казань
Причина смерти: Острое нарушение микрогемоциркуляции в миокарде