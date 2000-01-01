Перелетова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерелетова Любовь

Перелетова Любовь

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перелетова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Перелетов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перелетова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Перелетов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перелетов Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close