Елчиева (Елчиева) Шахнабад Вели кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елчиева (Елчиева) Шахнабад Вели кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1966

Дочь: Елчуев Севда Елчу - Оглы

Отец ребёнка: Елчуев Елчу Магомед - Оглы

Рождение ребёнка
01.01.1968

Сын: Елчуев Намик Елчу - Оглы

Отец ребёнка: Елчуев Елчу Магомед - Оглы

Рождение ребёнка
10.08.1969

Сын: Елчуев Назим Елчу - оглы

Отец ребёнка: Елчуев Елчу Магомед - Оглы

Рождение ребёнка
10.10.1978

Сын: Елчуев Магомед Елчу Оглы

Отец ребёнка: Елчуев Елчу Магомед - Оглы

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