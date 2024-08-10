Елчиева (Елчиева) Шахнабад Вели кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1966
Дочь: Елчуев Севда Елчу - Оглы
Отец ребёнка: Елчуев Елчу Магомед - Оглы
Рождение ребёнка
01.01.1968
Отец ребёнка: Елчуев Елчу Магомед - Оглы
Рождение ребёнка
10.08.1969
Отец ребёнка: Елчуев Елчу Магомед - Оглы
Рождение ребёнка
10.10.1978
Отец ребёнка: Елчуев Елчу Магомед - Оглы