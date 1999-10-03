Холодов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1919
Мать ребёнка: Холодова Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодова Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Холодова Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодова Евгения яковлевна
Мать ребёнка: Холодова Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодова Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Холодова Просковья
Смерть
1920