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Холодов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1919

Сын: Холодов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Холодова Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодова Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Холодова Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодова Евгения яковлевна

Мать ребёнка: Холодова Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодова Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Холодова Просковья

Смерть
1920
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