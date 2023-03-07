Лукьянова (Тюпина) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянова (Тюпина) Галина Александровна

Лукьянова (Тюпина) Галина Александровна

avatar

Место рождения

Кулой, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1968

Отец: Тюпин Александр Егорович

Мать: Тюпина Людмила Семеновна

Кулой, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1991

Дочь: Семенова Виктория Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Александрович

Кулой, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.04.2002

Сын: Валов Артем Александрович

Отец ребёнка: Валов Александр Геннадьевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close