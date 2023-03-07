Лукьянова (Тюпина) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения28.05.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1968
Отец: Тюпин Александр Егорович
Мать: Тюпина Людмила Семеновна
Рождение ребёнка
23.09.1991
Дочь: Семенова Виктория Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
06.04.2002
Сын: Валов Артем Александрович
Отец ребёнка: Валов Александр Геннадьевич
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область