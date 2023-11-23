Розова Мария Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Розов Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Розова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Розов Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1908
Сын: Розов Борис Васильев
Отец ребёнка: Розов Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Розова) Лидия Васильева
Отец ребёнка: Розов Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Розов Василий Дмитриев
Смерть
После 1913