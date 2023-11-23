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Розова Мария Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1913

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Розов Николай Васильев

Отец ребёнка: Розов Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Розова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Розов Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1908

Сын: Розов Борис Васильев

Отец ребёнка: Розов Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Розова) Лидия Васильева

Отец ребёнка: Розов Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1911

Сын: Розов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Розов Василий Дмитриев

Смерть
После 1913

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