Миргородский Юрий Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миргородский Юрий Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1955

Отец: Миргородский Вениамин Семенович

Мать: Болдырева Тоня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргородский Григорий Юрьевич

Мать ребёнка: Миргородская Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргородский Семен Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миргородская Ирина

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