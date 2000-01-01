Миргородский Юрий Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1955
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1955
Отец: Миргородский Вениамин Семенович
Мать: Болдырева Тоня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миргородский Григорий Юрьевич
Мать ребёнка: Миргородская Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миргородский Семен Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миргородская Ирина