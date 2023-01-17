Игумнова (Ионова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1938
Дата смерти10.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1938
Отец: не указан
Мать: Ионова Вера Павловна
Рождение ребёнка
26.02.1959
Сын: Михайлов Владимир Борисович
Отец ребёнка: Михайлов Борис Николаевич
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1978