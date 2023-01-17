Игумнова (Ионова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игумнова (Ионова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1938

Дата смерти

10.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1938

Отец: не указан

Мать: Ионова Вера Павловна

Рождение ребёнка
26.02.1959

Сын: Михайлов Владимир Борисович

Отец ребёнка: Михайлов Борис Николаевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Борис Николаевич

Смерть
10.11.1978
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