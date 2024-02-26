Чернышева Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1926 г.р.
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Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1926

Дочь: Зюзикова Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Чернышев Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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