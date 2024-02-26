Чернышева Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
14.08.1926
Дочь: Зюзикова Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Чернышев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1937
Смерть
Неизвестно