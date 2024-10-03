Федор Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Кондратий Исакиев
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Неонила Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Федор Федоров
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно