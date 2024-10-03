Федор Кондратьев Около 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Кондратий Исакиев

Мать: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Неонила Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Журавлиха, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Федор Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Журавлиха, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Журавлиха, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Журавлиха, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно
Журавлиха, Шаховская, Московская область

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