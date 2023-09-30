Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Погорелова) Мария Стефановна
Отец ребёнка: Погорелой Степан Федорович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Погорелова) Агрипена Стефановна
Отец ребёнка: Погорелой Степан Федорович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Погорелой Иван Стефанович
Отец ребёнка: Погорелой Степан Федорович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Погорелова) Васса Стефановна
Отец ребёнка: Погорелой Степан Федорович