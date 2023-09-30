Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Погорелова) Мария Стефановна

Отец ребёнка: Погорелой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Погорелова) Агрипена Стефановна

Отец ребёнка: Погорелой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Погорелой Иван Стефанович

Отец ребёнка: Погорелой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Погорелова) Васса Стефановна

Отец ребёнка: Погорелой Степан Федорович

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