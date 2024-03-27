Рыбкин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбкин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбкина Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбкина Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбкина Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбкина Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбкина Надежда Андреевна

Смерть
1955
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